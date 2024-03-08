Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Hatay Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Hatay Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 2'si bağımsız toplam 24 aday seçime katılacak.
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar belli oldu.Hatay Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 2'si bağımsız toplam 24 aday seçime katılacak. Peki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Hatay'da hangi parti kimi aday gösterdi?
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HATAY MEHMET ÖNTÜRK İŞ İNSANI
İYİ PARTİ HATAY NÜSRET CÖMERT MAKİNA MÜHENDİSİ
MEMLEKET PARTİSİ HATAY HALİL KILIÇ ESNAF
DEMOKRATİK SOL PARTİ HATAY TUĞÇE BABUÇÇU AVUKAT
YENİDEN REFAH PARTİSİ HATAY NURİ PARLAK DOKTOR
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ HATAY PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU EĞİTİMCİ
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ HATAY FATİH ŞENGÜL EMEKLİ
ZAFER PARTİSİ HATAY ÖMER ÇAKIR İŞ ADAMI
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ HATAY NURAY YENİL FİZYOTERAPİST
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ HATAY YUSUF GÜL GAZETECİ
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ HATAY MESUT SAZ İŞ İNSANI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ HATAY LÜTFÜ SAVAŞ DOKTOR
EMEK PARTİSİ HATAY HALİL İMREK GAZETECİ
HÜR DAVA PARTİSİ HATAY FIRAT GÜLTEKİN ESNAF
PARTİ/BAĞIMSIZ İL ADI ADI SOYADI MESLEĞİ ÖĞRENİM DURUMU SIRA NO
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ HATAY HÜSEYİN ÖZDEMİR EMEKLİ
ADALET BİRLİK PARTİSİ HATAY FATİH ÇAĞAN İŞLETMECİ
MİLLET PARTİSİ HATAY HÜSNÜ AYHAN EMEKLİ İMAM HATİP
ADALET PARTİSİ HATAY ORHAN DEDE TÜCCAR
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HATAY GÖKHAN ZAN TEKNİK DİREKTÖR
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ HATAY MURAT ÇELİK AVUKAT
SAADET PARTİSİ HATAY NECMETTİN ÇALIŞKAN MİLLETVEKİL-İŞ İNSANI
VATAN PARTİSİ HATAY EDİB HADİMOĞULLARI AVUKAT
BAĞIMSIZ HATAY MEHMET KATIRCIOĞLU GAZETECİ
BAĞIMSIZ HATAY MEHMET HAŞMET KOLAĞASI MALİ MÜŞAVİR
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