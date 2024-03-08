Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Hatay Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adayları belli oldu. Hatay Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 2'si bağımsız toplam 24 aday seçime katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:34
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir'den kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Hatay Büyükşehir'de hangi parti kimi aday gösterdi?
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31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar belli oldu.Hatay Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22'si siyasi parti, 2'si bağımsız toplam 24 aday seçime katılacak. Peki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim? 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'dan kaç kişi belediye başkan adayı oldu? Hatay'da hangi parti kimi aday gösterdi?

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HATAY MEHMET ÖNTÜRK İŞ İNSANI 

İYİ PARTİ HATAY NÜSRET CÖMERT MAKİNA MÜHENDİSİ 

MEMLEKET PARTİSİ HATAY HALİL KILIÇ ESNAF 

DEMOKRATİK SOL PARTİ HATAY TUĞÇE BABUÇÇU AVUKAT 

YENİDEN REFAH PARTİSİ HATAY NURİ PARLAK DOKTOR 

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ HATAY PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU EĞİTİMCİ 

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ HATAY FATİH ŞENGÜL EMEKLİ 

ZAFER PARTİSİ HATAY ÖMER ÇAKIR İŞ ADAMI 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ HATAY NURAY YENİL FİZYOTERAPİST 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ HATAY YUSUF GÜL GAZETECİ 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ HATAY MESUT SAZ İŞ İNSANI 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ HATAY LÜTFÜ SAVAŞ DOKTOR 

EMEK PARTİSİ HATAY HALİL İMREK GAZETECİ 

HÜR DAVA PARTİSİ HATAY FIRAT GÜLTEKİN ESNAF 

PARTİ/BAĞIMSIZ İL ADI ADI SOYADI MESLEĞİ ÖĞRENİM DURUMU SIRA NO

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ HATAY HÜSEYİN ÖZDEMİR EMEKLİ 

ADALET BİRLİK PARTİSİ HATAY FATİH ÇAĞAN İŞLETMECİ 

MİLLET PARTİSİ HATAY HÜSNÜ AYHAN EMEKLİ İMAM HATİP 

ADALET PARTİSİ HATAY ORHAN DEDE TÜCCAR 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HATAY GÖKHAN ZAN TEKNİK DİREKTÖR 

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ HATAY MURAT ÇELİK AVUKAT 

SAADET PARTİSİ HATAY NECMETTİN ÇALIŞKAN MİLLETVEKİL-İŞ İNSANI 

VATAN PARTİSİ HATAY EDİB HADİMOĞULLARI AVUKAT 

BAĞIMSIZ HATAY MEHMET KATIRCIOĞLU GAZETECİ 

BAĞIMSIZ HATAY MEHMET HAŞMET KOLAĞASI MALİ MÜŞAVİR 


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