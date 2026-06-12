İhalelerde verilen teklifler düşük kalıyor: Daire parasına özelleştirme!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dün özelleştirme onay kararlarının yer aldığı tebliğler yayınladı. İhale komisyonlarından çıkan özelleştirme kararları onaylandı. Tebliğler incelendiğinde bazı ihalelerde verilerin tekliflerin düşük kaldığı da ortaya çıktı. Özelleştirme kapsamında bazı yerlerde taşınmazlar neredeyse bir daire parasına satıldı. Tebliğlere göre, Balıkesir Altıeylül K.Bostancı Mahallesi’ndeki bin 500 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 2 milyon 910 bin liraya en yüksek teklifi veren İstanbul Yatırım Ortak Girişim Grubu’na satıldı. Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Sivas Budaklı Köyü’ndeki 3 bin 958 metrekarelik taşınmazın 3 milyon 150 bin liraya en yüksek teklifi veren Bahattin Eken’e satılmasına onay verildi. Budaklı Köyü’ndeki 7 bin 23 metrekare büyüklüğündeki hemen bitişiğindeki yer alan diğer taşınmaz da 5 milyon 200 bin liraya yine en yüksek teklifi veren Bahattin Eken’e satıldı.

Bayburt Konursu Köyü’ndeki 11 bin 791 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların 4 milyon 50 bin liraya Hamit Açıkgöz’e satılmasına ilişkin ihale komisyonu kararına onay verildi.

Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Gölbaşı Karaoğlan-İmar Mahallesi’ndeki bin 500 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 7 milyon 650 bin liraya Kızılırmak İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ’ye satıldı. Aynı mahalledeki 3 bin 69 metrekare büyüklüğündeki başka bir taşınmazın ise 11 milyon 980 bin liraya en yüksek teklifi veren AEM Taahhüt Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne satılmasına onay verildi.

Ankara Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi’ndeki bin 18 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 26 milyon liraya Emre Gökdemir İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satıldı. Samsun Çarşamba Demirarslan Mahallesi’ndeki 72 bin 281 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da 27 milyon 700 bin liraya Erdem Torun’a satıldı. Çorum Karaca Köyü’ndeki 14 bin 396 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 45 milyon liraya Çorum Şeker Fabrikası AŞ’ye satışına onay verildi.

ALTINKUM’DA SATILIK TAŞINMAZ

Bunların dışında yeni özelleştirme kararları da yayılanmaya devam ediliyor. Ağrı, Samsun ve Aydın’daki bazı taşınmazlar satışa çıkarıldı. Aydın’daki satılacak yer Didim/Altınkum’da yer alıyor. Toplam büyüklüğü 14 bin 624 metrekare olan taşınmazlar bir koyda yer alıyor. Bu taşınmazlar üzerindeki metruk binalarla birlikte bir bütün halinde satılacak.