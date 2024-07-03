İhalesi iptal olan firma halk plajının girişini kapattı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:19

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:19

Dünyaca ünlü falez bandının Erenkuş mevkiinde bulunan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Kasım 2022’de ihale edildi.

Bakanlığın, aynı zamanda imar planlarında semt spor sahası olarak yer alan 13198 ada 1 parselin önünde bulunan kıyıyı turistik amaçlı ihalesine karşı Muratpaşa Belediyesi dava açtı.

Davada Bambus’un devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip bir alan olduğuna dikkat çekildi, ihale şartnamesinin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğunu savunuldu. İhalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını vurgulanırken Ankara 6. İdare Mahkemesi, ihaleyi iptal etti.

KABOTAJ BAYRAMINDA PLAJIN HALKA AÇILDIĞI İLAN EDİLDİ

İhalenin iptalinin ardından Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Bambus plajının basit düzenleme ve temizlik çalışmasının ardından halka açılacağını ilan etti. Muratpaşa Belediyesi alanda çalışmalara başlamasının ardından 2 Temmuz sabahı ihaleyi kaybederek plajı işletme hakkını kaybeden firmanın yetkilisi plaj girişini aracıyla kapatarak, belediye araçlarının girişine engel oldu.

Dün akşam saatlerinde de aynı firma alandaki resmi araçları çekiciyle çekti. Plaja girişi arazi taşıtıyla kapattı. Belediye çalışanları alana ikinci bir girişi açıp temizlik çalışmasına devam ederken olayla ilgili polise yapılan şikayetse sonuçsuz kaldı.

UYSAL: DEVLET İÇİNDE DEVLETÇİKLER OLUŞMUŞ

Belediye Başkan Ümit Uysal, “Tablo çok vahim. Bu kadar kepazelik olmaz. Devletimizin içinde devletçikler oluşmuş. Kamu otoritesi yok sayılıyor” diyerek duruma tepti gösterdi.

Şu an çalışmaların ‘semt spor sahası’ olarak imar planlarında bulunan alanda devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, “Bu alanda yüzlerce hissedar var. En büyük hissedar da belediye. Şirket, bazı küçük hissedarla kira sözleşmesi yapmış. Bambus’la tek hukuki bağları da bu” diye konuştu.

Şirketin buna dayanarak iki gündür alana giriş çıkışları engellemeye çalıştığını kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Gece çekiciyle belediyemizin araçlarını kaldırma, çekme cüreti göstermişler. Polisimiz, ‘İdari bir konu bir karışamayız’ deyip müdahale etmiyor. Oysa konunun idari bir olayla ilgisi yok. Tamamen hukuki bir konu ve hukuksuz bir cüretkarlık söz konusu. Kamu malına zarar veriliyor. Kamunun ortak kullanım alanına tecavüz ediliyor. Suç işleniyor. Ama biz sadece Anayasal görevimizi yerine getiriyoruz. Tek amacımız kıyalarımızı halkımıza açık tutmak. Bir kez daha altını çiziyorum, Bambus Antalya’mızındır ve öyle de kalacaktır.”