İhanet iddiası dehşete döndü! Eve gelen koca bıçakla saldırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evine gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaşınca öfkeye kapıldı. Aldatıldığını öne süren Y.K., eşi ve M.Ç.'yi bıçakla yaraladı.

İhanet iddiası dehşete döndü! Eve gelen koca bıçakla saldırdı
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:45

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde yaşanan olayda, eve gelen Y.K., eşi S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı. Aldatıldığını iddia eden Y.K., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla saldırdı.

EŞİ VE M.Ç.’Yİ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında öfkelenen Y.K., bıçakla eşini elinden, M.Ç.'yi ise kalçasından yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.K. gözaltına alındı

Olayın ardından Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #Gebze

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