İhbar ekipleri harekete geçirdi: Zorla tutulan kadın bulunduğu evden çıkarıldı

Olay, Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkân olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü. Adının B.K. olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ileri sürdü.

Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.’yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Erzurum Şehir Hastanesi’nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. B.K.’nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.