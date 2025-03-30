İhbara giden ekibe ateş açıldı: 1 ölü, 1 polis yaralı

Bingöl'de ihbar üzerine olay yerine giden ekipten kaçan şüphelinin açtığı ateşte Berat Çakin (23) adlı vatandaş yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı.

İhbara giden ekibe ateş açıldı: 1 ölü, 1 polis yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:06

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Bir ihbar üzerine bölgeye giden polisi gören şüpheli kaçmaya başladı.

Kaçarken ateş eden şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar Berat Çakin ve 1 polis memuruna isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakin, yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan polis memurunun tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için yapılan çalışma sürüyor.

'POLİS VURDU' İDDİASINA YALANLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirdiğini, şüphelinin kaçmaya çalışırken ateş açtığını, kurşunların isabet ettiği bir vatandaşın hastanede hayatını kaybettiğini, 1 polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Vali Usta ayrıca, özellikle sosyal medyada yayılan ‘polis memuru tarafından vuruldu’ iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.


Etiketler: #Bingöl #ateş açtı

İlgili Haberler

Avukatlara müdahale edip boğazını sıkan polislere hakkında tutanak tutuldu

Avukatlara müdahale edip boğazını sıkan polislere hakkında tutanak tutuldu
Polisler ifadeye götürmüştü... Ece Üner'den ilk açıklama: ‘Mağdur olduğum davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım’

Polisler ifadeye götürmüştü... Ece Üner'den ilk açıklama: ‘Mağdur olduğum davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım’
Aile içi kavga ihbarına giden polisler saldırıya uğradı

Aile içi kavga ihbarına giden polisler saldırıya uğradı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler