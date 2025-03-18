Polisler ifadeye götürmüştü... Ece Üner'den ilk açıklama: ‘Mağdur olduğum davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım’

Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:04

Güncelleme: 18.03.2025 - 18:04

Hakkında soruşturma başlatılan Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Halk TV'ye gelen polislerce ifadeye götürüldü. Üner, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra açıklama yapan Ece Üner, soruşturmanın nedenlerini sıraladı. Üner şunları söyledi:

"8 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutladığımız gün. O yüzden bir kere daha İstiklal Marşı'nı ve ilk kelimesini, "Korkma"yı hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var buradan bütün meslektaşlarıma.

Çünkü anladığım kadarıyla bunun tersi bir atmosfer yaratılmaya çalışılıyor. Fakat mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım.

"BENİ VE AİLEMİ HEDEF ALIYOR"

Çok uzun süredir Ergenekon, Balyoz döneminde olduğu gibi birçok insanı intihara sürükleyen, birçok insanı hapse attıran, aileleri parçalayan, birçok kıyıma sebep olan bir kişi çok uzunca bir süredir beni, ailemi hedef alıyor.

İftira atarak, aşağılayarak, yalan söyleyerek ve aynı dönemden birtakım dersler alınmış olunmasına rağmen, "kandırıldık" denmiş olmasına rağmen aynı dönemin işaretlerini bu dönem görüyor olmam, bu kişi tarafından açık hedef haline getirilmiş olmam, onun sonuçları olarak tehdit altında yaşıyor olmam. Bütün bunlar dolayısıyla İsmail Saymaz'ın "itibar suikastı" kelimesini, ifadesini üstüme alındım.

“KÜTAHYALI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKKEN..."

Aynı itibar suikastının mağduru olarak tam da bugün, çok manidar bir şekilde söz konusu olan şahıs, "operasyon çocuğu" dediğim Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili suç duyurusunda bulunacakken, dediğim gibi mağdur olduğum davanın şüphelisi oldum.

Çünkü savcıları ve yargı makamını etkilediğim şeklinde algılanmış söz konusu mesaj. Öyle bir şey yok. Çok uzun süredir ekranlarda da, Halk TV kayıtlarında da vardır. "FETÖ artığı" ve "operasyon çocuğu" ifadesini söz konusu şahıs, ailemi, beni hedef alan, aşağılayan, iftira atan, yalanlarla hedef gösteren kişiyle ilgilidir. Dediğim gibi, mağdur olduğum bir davanın şüphelisi olarak adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Durum budur. Teşekkür ederim."