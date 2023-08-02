İhbarla ortaya çıkmıştı: Şile'de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor

Şile Sofular Köyü'nde sahilde denizde bulunan top mermileri, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'nın (SAS) aldığı kararla ekipler tarafından imha ediliyor. Geçen cuma günü deniz tabanında belirlenen top mermileri, SAS timleri tarafından bölgede yapılan taramalardan sonra karaya çıkarılmış ve yerleşim yerleri ile plajın da bulunduğu alanda güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlamıştı. O tedbirler eşliğinde sabah saatlerinde top mermilerinin imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:00
İhbarla ortaya çıkmıştı: Şile'de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor
Abone Ol google-news

Geçen cuma günü Şile Sofular Köyü, Sofular Halk Plajı'nda yüzmeye gelen bir yurttaşın, denizde çok sayıda patlamamış top mermisi gördüğü yönünde yaptığı ihbarın ardından ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) haber verildi. Sahil boşaltılırken, plaja girişler kapatıldı.

9 ŞÜPHELİ CİSİM TESPİT EDİLDİ

İlk gün hava koşulları nedeniyle dalış yapılamazken, 29 Temmuz Cumartesi günü yapılan çalışmalarda sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildi.

EN AZ 28 ADET MÜHİMMAT

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemelerinde ise şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlendi. 30 Temmuz Pazar günü dalış gerçekleştiren SAS timi, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespit etti.

Bu mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için SAS timi tarafından karaya çıkarıldı. 

1200 metrelik yarıçaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra sabah saatlerinde mühimmatın imha işlemi için çalışma başlatıldı.


Şile top mermisi

İlgili Haberler

Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu

Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi
Çanakkale Savaşları’ndan kalma patlamamış top mermileri bulundu

Çanakkale Savaşları’ndan kalma patlamamış top mermileri bulundu

En Çok Okunan Haberler