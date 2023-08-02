İhbarla ortaya çıkmıştı: Top mermileri imha edildi!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 12:16

Güncelleme: 02.08.2023 - 12:23

Şile Sofular Köyü, Sofular Halk Plajı'nda geçen cuma günü Şile Sofular Köyü, Sofular Halk Plajı'nda yüzmeye gelen bir yurttaşın, denizde çok sayıda patlamamış top mermisi gördüğü yönünde yaptığı ihbarın ardından ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) haber verildi. Sahil boşaltılırken, plaja girişler kapatıldı.

9 ŞÜPHELİ CİSİM TESPİT EDİLDİ

İlk gün hava koşulları nedeniyle dalış yapılamazken, 29 Temmuz Cumartesi günü yapılan çalışmalarda sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemelerinde ise şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlendi.

30 Temmuz Pazar günü dalış gerçekleştiren SAS timi, bahse konu mevkide en az 28 adet top mermisi tespit etti. Bu mühimmatlardan 8 tanesi tespit ve imha için SAS timi tarafından karaya çıkarıldı.

İMHA EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrasında saat 09:15'de denizden karaya çıkarılan 28 top mermisi biraraya getirilerek SAS ekipleri tarafından imha edildi.