Esenyurt'ta skandal görüntü: Boş arsalar kesimhaneye döndü
İstanbul Esenyurt'ta çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kesim alanları dışında boş arsalarda kurbanlarını kesti.
Yasak olmasına rağmen Esenyurt'ta bir çok noktada boş arsalar ve yol kenarlarında kaçak kesimler yapıldı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti.
Boş arazide kurban kesen yurttaşlardan İlyas Adıyaman, “Otopark ve oto yıkama gibi birkaç yere sorduk kimse yer vermedi. Yer olmadığı için mecbur kendi çabamızla hallettik. Burayı da zaten her sene olduğu gibi temizleyip çöpe atacağız.
"YER YOKTU"
Kesimhaneden sıra alamadık. Bir hafta önceden başvuru yaptık ama sıra yoktu. Parçalayacak da yerleri yoktu, çok dardı. Eğer kesimhanede kesmiş olsaydık tabi ki daha temiz olurdu. Bu et şimdi 3 kez yıkanacak. Ama kesimhanede, daha uygun bir yerde yapsaydık yıkanmazdı. Kurbanı babam kesti. Kendisinin kasaplığı var. Her işi yapıyor. 5 yâda 6 seneden daha fazla kasaplık tecrübesi var" dedi.
Esenyurt'taki kurban kesim merkezinin hemen yanında boş arsada da onlarca kişi kesim yaptı.
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