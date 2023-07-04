Leopard tankını imha eden Rus askerine para ödülü

Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:05

Rus şarkıcı ve söz yazarı Grigory Leps, Ukrayna'daki savaşta bir Leopard tankını imha eden Rus askerine 1 milyon ruble (11,285 dolar) para ödülü verdi.

Telegram kanalında "Sözümü yerine getirdim" diye yazan Leps, askerin şarkıcıya teşekkür ettiği bir video yayınladı.

??????Singer Grigory Leps paid 1 million rubles to the destroyed German Leopard fighter

The fighter with the callsign Venom received the award, told about it in a video posted by the musician.

"I answered for my words," the artist commented on the footage. pic.twitter.com/w8RCovAGTt — ????IL RUSSO???? (@ILRUSSO12) July 4, 2023

"Venom" adlı Rus askeri de aynı videoda para ödülünü aldığını doğruladı.

Batı yapımı zırhlı savaş araçlarını imha eden askerleri ödüllendirme girişimini ilk olarak Zemlyane rock grubunun kurucusu ve yapımcısı Vladimir Kiselyov yapmıştı.