Leopard tankını imha eden Rus askerine para ödülü

Rus şarkıcı ve söz yazarı Grigory Leps, Ukrayna'daki savaşta bir Leopard tankını imha eden Rus askerine para ödülü verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:05
Leopard tankını imha eden Rus askerine para ödülü
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Rus şarkıcı ve söz yazarı Grigory Leps, Ukrayna'daki savaşta bir Leopard tankını imha eden Rus askerine 1 milyon ruble (11,285 dolar) para ödülü verdi.

Telegram kanalında "Sözümü yerine getirdim" diye yazan Leps, askerin şarkıcıya teşekkür ettiği bir video yayınladı.

 

"Venom" adlı Rus askeri de aynı videoda para ödülünü aldığını doğruladı.

Batı yapımı zırhlı savaş araçlarını imha eden askerleri ödüllendirme girişimini ilk olarak Zemlyane rock grubunun kurucusu ve yapımcısı Vladimir Kiselyov yapmıştı.


Rusya Rusya-Ukrayna Savaşı

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