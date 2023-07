Leopard tankını imha eden Rus askerine para ödülü

Rus şarkıcı ve söz yazarı Grigory Leps, Ukrayna'daki savaşta bir Leopard tankını imha eden Rus askerine 1 milyon ruble (11,285 dolar) para ödülü verdi.

Telegram kanalında "Sözümü yerine getirdim" diye yazan Leps, askerin şarkıcıya teşekkür ettiği bir video yayınladı.

??????Singer Grigory Leps paid 1 million rubles to the destroyed German Leopard fighter

The fighter with the callsign Venom received the award, told about it in a video posted by the musician.

"I answered for my words," the artist commented on the footage. pic.twitter.com/w8RCovAGTt