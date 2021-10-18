İhraç edilen imam, AKP'li belediyede müdür olarak atandı
Zonguldak'ta Bitcoin alım satımı yaptığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevden alınan imam, belediyeye müdür olarak atandı.
Zonguldak’a bağlı Kozlu ilçesinde kripto para birimi ‘Bitcoin‘ alım satımı yaptıkları gerekçesiyle görevden alınarak ihraç edilen Aziziye Camii imamı Mecit Kırımlı, AK Partili Kozlu Belediyesi tarafından müdür olarak atandı.
MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ OLDU
Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş tarafından belediyeye işe alınan Mecit Kırımlı, geçtiğimiz hafta Kozlu Belediyesi Mezarlıklar Müdürü oldu.
Yaklaşık iki yıl önce kendisi gibi cami imamı olan Satılmış Bayram ile birlikte dijital paraya yatırım yaptıkları gerekçesiyle açığa alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen imam Mecit Kırımlı, parasını yatırdığı kuruluşun finansal bir kuruluş olduğunu belirterek bu operasyonun kasıtlı ve art niyetli bir kumpas olduğunu söylemişti.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- ORC'den yanıt geldi: Boşuna demiyoruz...
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu