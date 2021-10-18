İhraç edilen imam, AKP'li belediyede müdür olarak atandı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:58

Zonguldak’a bağlı Kozlu ilçesinde kripto para birimi ‘Bitcoin‘ alım satımı yaptıkları gerekçesiyle görevden alınarak ihraç edilen Aziziye Camii imamı Mecit Kırımlı, AK Partili Kozlu Belediyesi tarafından müdür olarak atandı.

MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ OLDU

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş tarafından belediyeye işe alınan Mecit Kırımlı, geçtiğimiz hafta Kozlu Belediyesi Mezarlıklar Müdürü oldu.

Yaklaşık iki yıl önce kendisi gibi cami imamı olan Satılmış Bayram ile birlikte dijital paraya yatırım yaptıkları gerekçesiyle açığa alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen imam Mecit Kırımlı, parasını yatırdığı kuruluşun finansal bir kuruluş olduğunu belirterek bu operasyonun kasıtlı ve art niyetli bir kumpas olduğunu söylemişti.