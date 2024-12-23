İhraç edilmişti: Eski emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı

Sivas’ta FETÖ’ye yönelik soruşturmada görevinden ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet şube müdürü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İhraç edilmişti: Eski emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 18:34

Sivas İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.Z. (49) Sivas merkezde yakalandı.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. E.Ş.Z.’nin Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevinden ihraç edilen eski bir şube müdürü olduğu öğrenildi.


Etiketler: #sivas #fetö #Emniyet

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