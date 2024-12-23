İhraç edilmişti: Eski emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı
Sivas’ta FETÖ’ye yönelik soruşturmada görevinden ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet şube müdürü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.Z. (49) Sivas merkezde yakalandı.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. E.Ş.Z.’nin Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevinden ihraç edilen eski bir şube müdürü olduğu öğrenildi.
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