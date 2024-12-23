Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:37

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.Ö. ve Z.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.


Etiketler: #EDirne #fetö #Fetö operasyonu

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