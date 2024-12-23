Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.Ö. ve Z.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Etiketler: #EDirne #fetö #Fetö operasyonu
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