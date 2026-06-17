‘İhraç’ kararları sonrası Kılıçdaroğlu’dan ilk paylaşım: 'Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz'

Mahkeme kararıyla CHP’nin Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarına ihraç kararlarının ardından ilk kez paylaşım yaptı.

“Koltuk sevdası” üzerinden eleştirilerin odağında olan Kılıçdaroğlu’nun paylaşımındaki “Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz” ifadesi dikkat çekti.

Ayrıca son açıklamalarıyla dilinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaklaşması üzerinden de eleştirilen Kılıçdaroğlu, “Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu iradesidir. Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz!” dedi.

Daha önce Osmanlı destekçisi yorumlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun "Altaylardan Tuna'ya" vurgusu yaptığı paylaşımı şöyle:

“Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır.

Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz.

Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir.

Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır.

Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye “Önce Türkiye” diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz.

Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu iradesidir.

Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez.

O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz!"

İHRAÇLARINI İSTEMİŞTİ

Mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK; Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını; Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, İzmir ve Kayseri il başkanlarının ise yönetimleriyle beraber görevden alındığını açıklamıştı.