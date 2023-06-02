İhracatçılar vize engeline takıldı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:02

Güncelleme: 02.06.2023 - 16:02

Son günlerde artan Schengen vizesi alma sıkıntısı yurttaş ve sanatçıların yanı sıra iş dünyasını da etki yaptı.

Özellikle yurtdışında fuar ve toplantılara katılmak isteyen hazırgiyim sektörü temsilcileri vize için radevu dahi alamadı. Günler sonra randevu alan firmalara ise bu kez vize talebi red edildi.

Vize krizi ile ilgili Cumhuriyet’e açıklama yapan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Vize için önce randevu talep ediyoruz ama bu dahi skıntı. Zorla randevu alıyorsun bu kez ise vize alamıyorsun. Daha önce sıkıntılar yaşadık ama bu kadar olmadı. Temmuz ayları bizim fuar ayları. Müşteri ile yüz yüze görüşmemiz şart. Vize alamazsak sıkıntı büyük olur. Acilen hükümet vize sorununa çözüm bulmalı” diye konuştu.