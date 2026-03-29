İhsan Bayram Sitesi davasında gerekçeli karar 'ihmalleri' sıraladı: 'Ucuzluk için kusurlu imalata izin verildi'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan İhsan Bayram Sitesi C Bloku'nun yıkılması sonucu 82 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 20 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan müteahhit Celal Gül ve fenni mesul Ferit Işık'a 22 yıl 6'şar ay, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan'a ise 9 yıl hapis cezası verildi. Heyet, Gül ve Işık'ın tutukluluğunun devamına ve Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

"ADANA'NIN DEPREM TEHLİKESİNİN HERKES TARAFINDAN BİLİNEBİLİR OLDUĞU..."

Mahkemenin 48 sayfalık gerekçeli kararında, müteahhit Celal Gül'ün standartların altında beton ve çelik kullanarak kalitesiz imalat yaptığı, bu durumun ağır sonuçlar doğurabileceğini mesleki tecrübesi nedeniyle bilmemesinin mümkün olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ili ve çevre illerin deprem kuşağında yer aldığı, bu kapsamda söz konusu binanın yapılmasına başlanılan tarihlere yakın zamanda gerçekleşen 1998 yılındaki 6,2 büyüklüğündeki Adana/Ceyhan depremini de göz ardı ettiği ve Adana ilinin deprem tehlikesi altında bulunduğunun objektif olarak herkes tarafından bilinebilir bir durum olduğu; yaşı, bilgi birikimi ve hayat tecrübelerine göre yaptığı kusurlu ve kalitesiz imalatın sonuçlarını açıkça öngörebileceği, buna rağmen belirtilen şekilde kalitesiz imalat yapmaktan vazgeçmediği tespit edilmiştir."

"UCUZA KONUT İMAL ETME SAİKİYLE KUSURLU VE KALİTESİZ İMALAT YAPMASINA CEVAZ VERDİĞİ..."

Fenni mesul Ferit Işık'ın da müteahhit Celal Gül'ü denetlemediği belirtilen gerekçede, "Denetim boşluğundan faydalanan Gül'ün, ucuza konut imal etme saikiyle Işık'ın kusurlu ve kalitesiz imalat yapmasına cevaz verdiği; Işık'ın mesleği ve tecrübesine göre her zaman hatalı imalat yapılma riskinin bulunduğunu net şekilde bileceği, ancak bu riski görmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığı ve kontrolleri sağlamadığı, böylece yapmadığı kontroller nedeniyle binanın kusurlu ve kalitesiz inşasına sebebiyet verdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Gerekçeli kararda, dosyada yer alan bilirkişi raporlarında, "tali kusurlu" olduğu tespit edilen Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan'ın, yıkılan binanın inşasındaki yetersizlikleri ve uyumsuzlukları göz ardı ettiği, görevini gereği gibi yerine getirmediği kaydedildi.

"YARGILAMA SÜRECİNDE PİŞMANLIK GÖSTERMEDİLER"

Mahkeme, 3 sanığa "iyi hal" indirimi uygulanmamasının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Dosyamız yönü itibarıyla sanıkların inkara yönelik savunmaları göz önüne alındığında, gerçeğin ortaya çıkması hususunda herhangi bir yardımda bulunmadıkları, söz konusu eylem sonrasında ortaya çıkan zararı gidermedikleri, yargılama sürecinde pişmanlıklarını gösterebilecek herhangi bir davranış sergilememeleri, suçun işlenmesinden sonraki davranışları, meydana gelen olayın ağırlığı ve gerçek anlamda pişmanlık duymamaları dikkate alınarak, bu hususta heyetimizde olumlu bir kanaate varılamamış olması, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak sanıklar hakkında üzerlerine atılı suçlar yönünden takdiren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinin (iyi hal) uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."