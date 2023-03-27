İhtiyaç duyduğu kıyafetleri almak isteyen yurttaşlar kuyruk oluşturdu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:37

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:34

Hayat pahalılığı ile ertenen ihtiyaçlar indirimle birlikte gün yüzüne çıktı. Kıyafet alışverişi yapmak isteyen yurttaşlar Zonguldak'ta bir zincir giyim firmasının yüzde elli indirim kampanyası üzerine yoğun talepte bulundu.

Firmanın günlerdir devam eden kampanyası üzerine yurttaşların, mağazanın açılışından önce sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler ortaya çıktı.

Mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye akın eden yurttaşlar, ihtiyaçları olan ürünleri bulup başka yurttaşlardan önce alabilmek için birbirleriyle yarış yaptı.