İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmişti... 'Sur' canisi Semih Çelik’in ailesinden 'soyadı değiştirme' davası

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:43

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:44

İstanbul Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik’in (19) eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

AİLESİ SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Semih Çelik’in babası ve ablası ’Çelik’ soyadlarının değiştirilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

"HALK ARASINDA BÜYÜK BİR TEPKİ İLE KARŞILAŞIR HALE GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Biz, Fatih ve Eyüpsultan’da meydana gelen olayda yer alan Semih Çelik’in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar ’Çelik’ soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, ’Çelik’ soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Çelik soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz hale geldi.

Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur ve toplum içinde geniş bir şekilde infiale sebep olmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz."