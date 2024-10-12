İki kadını canice katletmişti: Semih Çelik ilk cinayetten sonra kendini ihbar etmiş!
Katil zanlısı Semih Çelik'in işlediği çifte cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözüldüğü, Ayşenur Halil'in ise iPhone olan cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı ancak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Çelik'in, Ayşenur Halil'i evde öldürdükten sonra polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve İkbal Uzuner'le buluşmak için surlara hareket ettiği saptandı.
İstanbul Fatih'te geçen hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında,19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle yaşıt olan Ayşenur Halil'i ve İkbal Uzuner'i katletti. Önce Ayşenur Halil'i kendi yaşadığı Eyüp'teki evinde boğazını keserek öldüren Çelik, Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son vermişti.
FIRINDAN BİRLİKTE EKMEK ALMIŞLAR??
Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi.
İLK CİNAYETTEN SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETMİŞ
??Sabah'ın haberine göre genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.
İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ, AYŞENUR'UN ŞİFRESİ ÇÖZÜLEMEDİ
Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iphone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.
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