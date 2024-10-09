Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na sert tepki: 'Kadın kasabı sanatın surlarda hayat buldu'
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice öldürülmesinden sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar tekrar gündeme gelmişti. O pozlara tepki gösterenler arasına son olarak ünlü oyuncu Bahar Şahin de katıldı.
İstanbul'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledip surlardan atlayan Semih Çelik'in ardından sosyal medyada tepkiler yükselmeye devam ediyor.
URAZ KAYGILAROĞLU'NUN SERGİSİ GÜNDEMDE
Geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar tekrar gündeme getirilen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na bir tepki de Bahar Şahin'den geldi.
Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kadın kasabı 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak!"
Etiketler: #Uraz Kaygılaroğlu #bahar şahin
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