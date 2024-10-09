Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na sert tepki: 'Kadın kasabı sanatın surlarda hayat buldu'

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in canice öldürülmesinden sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar tekrar gündeme gelmişti. O pozlara tepki gösterenler arasına son olarak ünlü oyuncu Bahar Şahin de katıldı.

Bahar Şahin'den Uraz Kaygılaroğlu'na sert tepki: 'Kadın kasabı sanatın surlarda hayat buldu'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:05

İstanbul'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledip surlardan atlayan Semih Çelik'in ardından sosyal medyada tepkiler yükselmeye devam ediyor.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN SERGİSİ GÜNDEMDE

Geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar tekrar gündeme getirilen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na bir tepki de Bahar Şahin'den geldi.

Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadın kasabı 'sanatın' İstanbul surlarında hayat buldu. İlham verdin, gurur duy kendinle Uraz Kaygılaroğlu. Türk halkı bu 'sanatını' unutmayacak!"


Etiketler: #Uraz Kaygılaroğlu #bahar şahin

İlgili Haberler

Uraz Kaygılaroğlu’nun başı kadın takipçisiyle dertte: 'Cinsel hastalık kap, geber!'

Uraz Kaygılaroğlu’nun başı kadın takipçisiyle dertte: 'Cinsel hastalık kap, geber!'
O fotoğraflar çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

O fotoğraflar çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Uraz Kaygılaroğlu'na Vergi Dairesi'nden 'teşekkür' belgesi

Uraz Kaygılaroğlu'na Vergi Dairesi'nden 'teşekkür' belgesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler