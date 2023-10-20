İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:36
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü
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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.M. (31) ve kardeşi İ.M. (27) silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın, olaya ilişkin bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.


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