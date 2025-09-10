İki aile arasında silahlı kavga... Eski HDP ilçe başkanı öldürüldü!

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şeref Arslan (47) ve Derar Koca'nın (49) yaşamını yitirdiği; Burhan, Erkan, Cemal ve Nadir Koca ile Nimetullah Meşhur'un yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca (50) da, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Silahlı kavgada hayatını kaybedenler arasında yer alan Derar Koca'nın, eski HDP Bulanık İlçe Başkanı olduğu belirlendi.