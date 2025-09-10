İki aile arasında silahlı kavga... Eski HDP ilçe başkanı öldürüldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 14:12:00
Muş'un Bulanık ilçesinde dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kavgada hayatını kaybedenlerden birinin eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca olduğu öğrenildi.

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şeref Arslan (47) ve Derar Koca'nın (49) yaşamını yitirdiği; Burhan, Erkan, Cemal ve Nadir Koca ile Nimetullah Meşhur'un yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca (50) da, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Silahlı kavgada hayatını kaybedenler arasında yer alan Derar Koca'nın, eski HDP Bulanık İlçe Başkanı olduğu belirlendi.

