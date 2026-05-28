İki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı

28.05.2026 21:38:00
DHA
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve av tüfekli kavgaya dönüştü.

Olayda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #kavga #arazi #Şırnak