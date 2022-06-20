İki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Kocaeli’de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan Gülten Şencan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra’daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi.
Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.’nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan’ın yaralandığı öğrenildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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