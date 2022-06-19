Çobanlar arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Sürüleri birbirine karışan iki çobanın tartışması kanlı bitti. Kavgada, ikiliyi ayırmaya çalışan Afgan uyruklu çoban Abidin M. silahla vuruldu. Olay yerinden kaçan zanlı aranıyor.
Konya’nın Çumra ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan çoban silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Sürgüç Mahallesi’nde 18 Haziran Cumartesi akşamı Afganistan uyruklu iki çoban arasında sürülerin birbirine karışması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikiliyi ayırmaya çalışan Afgan uyruklu çoban Abidin M. silahla vuruldu.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Hayatını kaybeden Abidin M'nin cenazesi, Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerden birini gözaltına aldı.
Olay yerinden kaçan zanlı Zahir S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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