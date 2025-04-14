İki aile karakol çıkışı birbirine girdi! Tekmeler havada uçuştu: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta husumetli iki aile arasında karakol çıkışı çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı kavga anları kameraya yansıdı.

İki aile karakol çıkışı birbirine girdi! Tekmeler havada uçuştu: 1 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:21

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi’ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde, husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti.

İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #kahramanmaraş

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