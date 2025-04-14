İki aile karakol çıkışı birbirine girdi! Tekmeler havada uçuştu: 1 ağır yaralı
Kahramanmaraş’ta husumetli iki aile arasında karakol çıkışı çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı kavga anları kameraya yansıdı.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi’ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde, husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti.
İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı.
1 KİŞİ AĞIR YARALI
Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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