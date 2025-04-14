İki aile karakol çıkışı birbirine girdi! Tekmeler havada uçuştu: 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:21

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:16

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi’ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde, husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti.

İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.