Kahramanmaraş'ta araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında İ.K.'nin (44) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.
Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan İ.E.K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü İ.K.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ.E.K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #araç #kaza #kahramanmaraş #sürücü
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