İki arkadaşın şakalaşması faciayla sonlandı
Denizli’de hastane bahçesinde arkadaşı ile şakalaşan şahıs, yanlışlıkla elindeki silahın ateş alması sonucu yakın arkadaşının bacağından vurdu.
Denizli Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde, dün sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olayda, hastane bahçesinde bulunan İlker K. yakın arkadaşı ile şakalaştığı esnada A.K.’nin elindeki silah ateş aldı.
Bir an olayın şokuna giren A.K., çıkan kurşunun yakın arkadaşının ayağına isabet ettiğini fark etmesiyle sağlık çalışanlarından yardım istedi. Yardım çağrısını duyan sağlık görevlileri, İlker K.’yi sedye ile acil servise kaldırdı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Tedavi altına alınan İlker K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve arkadaşı A.K.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Yakın arkadaşını yanlışlıkla vuran A.K., bugün karakola giderek teslim oldu. İfadesine başvurulan A.K.’nin sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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