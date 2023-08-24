Uzman çavuş kendisini döven kız arkadaşının yakınlarını bacaklarından vurdu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uzman çavuş Ahmet Ç., kendisini dövüp burnunu kıran kız arkadaşının 2 yakınını tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi'ndeki Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi.
Merkezde staj yapan kız arkadaşı Edanur Y.'yi almaya giden uzman çavuş Ahmet Ç., kızın yakınları Şahin S. (26) ve Ünal S.'nin (41) tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı.
Burnu kırılan Ahmet Ç., kendisine saldıranlara tabanca ile ateş açtı. Bacaklarından vurulan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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