Parkta 'yer verme' tartışması: 3 arkadaş, 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 07:37

Güncelleme: 21.08.2023 - 07:38

Alanyurt Esentepe Mahallesi’nde, saat 22.00 sıralarında; arkadaşlar Halil İbrahim Ç. (38), Bahri O. (30) ve Hasan D. (53), Esenler Caddesi’ndeki bir parkta buluştu.

3 arkadaş, iddiaya göre, burada sohbet ederken yanlarına gelen 10 kişilik grup yerlerini istedi.

3 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Halil İbrahim Ç., Bahri O. ve Hasan D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, 10 kişilik grup ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.