İki ayrı zincirleme kaza! D-100 karayolu ulaşıma kapandı

Karabük-Gerede karayolunda kar yağışının etkisiyle meydana gelen zincirleme kaza sonrası yol ulaşıma kapandı.

İki ayrı zincirleme kaza! D-100 karayolu ulaşıma kapandı
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İHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 20:03

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli rampalarında etkisini sürdürüyor.

Karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

Karabük-Gerede karayolunda çok sayıda aracın birbirine girdiği iki ayrı zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.


Etiketler: #D-100 #D-100 Karayolu #zincirleme kaza

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