Bartın'da sağanak yağış: 7 köy yolu ulaşıma kapandı!
Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor.
Sağanak yağış nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.
Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.
Öte yandan Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler de kısmen su altında kaldı.
Çağlayan piknik alanı da suyun yükselmesi nedeniyle ekiplerce şerit çekilerek girişe kapatıldı.
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