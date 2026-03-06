İki bilirkişi raporu da ‘asli kusurlu’ buldu

Hatay Antakya’da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Selim Köse Apartmanı’nın davasında yeni bir gelişme yaşandı. 13’ü çocuk 43 kişinin yaşamını yitirdiği binaya ilişkin dosyada ikinci bilirkişi raporu da tamamlandı.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı raporda, yapının taşıyıcı sistem elemanlarındaki uygunsuzluklar nedeniyle müteahhit H.K, şantiye şefi M.E. ve kontrol mühendisi G.A.T, yapı denetim sorumlusu E.E. ve belediye yapı kontrol birimi sorumlularının asli kusurlu olduğu belirtildi.

Bu raporla beraber asli kusurlu olduğu belirtilen kişi ve kurumlar hem yeni gelen Pamukkale Üniversitesi raporu hem de 5 Eylül 2024’te tamamlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporunda tanımlanmış oldu. İkinci raporun tamamlanması sonrası kayıp yakını ve dava avukatı Seda Mutaf, “Üç yıl boyunca hiçbir talebimiz dikkate alınmadı. Sanıklara yönelik ek adli kontrol taleplerimizi bile kabul ettiremedik” dedi. Mutaf, sözlerine şöyle devam etti: “İkinci raporun birinci raporu doğruladığını hatta daha da kapsamlı olduğunu görüyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Üç yıl boyunca bir gün bile bedel ödemeyen bu kişiler hakkında beşinci duruşma beklenmeden tutuklama kararı talep ediyoruz.”