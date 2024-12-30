İki çocuk babasıydı: Çay ocağı işletmecisi evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çay ocağı işleten ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

İki çocuk babasıydı: Çay ocağı işletmecisi evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:49

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bir apartmanın birinci katında yaşayan Müjdat Kaya’dan haber alamayan komşuları Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Verilen adrese gelen Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri, içeriden ses gelmemesi üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede en son cumartesi gece saatlerinde evine girdiği güvenlik kamerası ile tespit edilen Kaya’nın hayatı kaybettiği belirlendi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Evinin bir alt sokağında bulunan 145 Sokak’taki Dadaş Çayevi’ni işleten 57 yaşındaki Müjdat Kaya’nın iki çocuk babası olduğu kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.


Etiketler: #aydın #çay ocağı

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