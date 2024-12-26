Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi evinde ölü bulundu!
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ahmet Selim Vural, evinde ölü bulundu. Kafası parçalanmış halde ölü olarak bulan Vural'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Çorum'da Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'taki evinde köpeğiyle yaşayan Ahmet Selim Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine polis ekiplerince Vural'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Bir yakını ile ikamete giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Vural'ı kafası parçalanmış halde ölü olarak buldu.
Vural'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evde bulunan Vural'a ait köpek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.
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