İki doktorun kavgasıyla ortaya çıktı: ADÜ’de ölmüş hastalar üzerinden 70 milyonluk vurgun iddiası

Bunun üzerine Sayıştay rapor tuttu. Bu raporun ardından ADÜ’ye soruşturmayı yürütmek ve gerekli incelemeleri yapmak üzere Ankara Üniversitesi’nden uzman heyet atandı.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma ve incelemenin devam ettiği hastanede, bu yöntem ile SGK üzerinden 70 milyon TL’lik haksız kazanç sağlanıp devletin zarara uğratıldığı iddia edildi.
REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA
ADÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu konu iki hoca arasındaki kavgadan sonra ortaya çıktı. Sayıştay geldi, denetim yaptı. Halen süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu olduğu için incelemesi devam ediyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Resmi karar çıkınca kamuoyu bilgilendirecek" denildi.
Rektör Bülent Kent dahil olmak üzere son 3 dönemin incelemeye alındığı ADÜ’de son yaşanan olayda tıbbi malzeme alımından, fuel-oil ihalelerine kadar pek çok konunun incelendiği öğrenildi.