İki doktorun kavgasıyla ortaya çıktı: ADÜ’de ölmüş hastalar üzerinden 70 milyonluk vurgun iddiası

Aydın Adnan

Menderes Üniversitesi’nde CİMER’e yapılan bir ihbar ilginç bir soruşturmayı beraberinde getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki genetik ve patoloji bölümünde 2 hekim arasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine CİMER’e yapılan bir şikayet ile "ölmüş kişilere ait biyopsi numunelerinin, halen hayatta olan hastalar adına sisteme işlendiği" belirtildi.

Bunun üzerine Sayıştay rapor tuttu. Bu raporun ardından ADÜ’ye soruşturmayı yürütmek ve gerekli incelemeleri yapmak üzere Ankara Üniversitesi’nden uzman heyet atandı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma ve incelemenin devam ettiği hastanede, bu yöntem ile SGK üzerinden 70 milyon TL’lik haksız kazanç sağlanıp devletin zarara uğratıldığı iddia edildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

ADÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu konu iki hoca arasındaki kavgadan sonra ortaya çıktı. Sayıştay geldi, denetim yaptı. Halen süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu olduğu için incelemesi devam ediyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Resmi karar çıkınca kamuoyu bilgilendirecek" denildi.