İki fotoğraf, aynı hikaye: Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi 16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde üye ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla başladı.

Üye ya da gözlemci olmamasına karşın, örgütte 'diyalog ortağı' olan Türkiye'yi temsilen zirveye AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

"DÜNYA LİDERİ..."

Zirvede çekilen fotoğraflardan birinde, üye ülkelerin liderlerinin ilgiyle Erdoğan'ı dinlediği görülüyor. Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada AKP iktidarına yakın çevrelerde övgü dolu ifadelerle karşılandı.

Erdoğan'ın, zirvede çekilen pozuna atıfla yandaşlar, "Sahanın da masanın da hakimi", "Güçlü Türkiye'nin mimarı", "Recep Tayyip Erdoğan diye yazılır. Dünya lideri diye okunur", "Dünyada kamuoyu oluşturan bir lidere sahibiz" türünden yorumlar yaptı.

İşte, o yorumlardan bazıları:

Erdoğan ev sahibi diğerleri misafir gibi oturmuş.



Güzel Fotoğraf. pic.twitter.com/amKByizRte — Alev Gürsoy (@gazetecialev) September 16, 2022

??Nevşin Mengü'nün zoruna giden kare! Dünya lideri Erdoğan



??Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü Toplantısı'nda devlet liderleriyle olan fotoğraf karesine binlerce beğeni gelirken, bu durum Nevşin Mengü'nün zoruna gitti.https://t.co/Ja2FW0X55T — Diriliş Postası (@dirilispostasi) September 16, 2022

Bir fotoğraf karesi bu kadar açıklayıcı olabilirdi.

O bir Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan???????? pic.twitter.com/5tmXsS20lI — Emrah Küymen ???? (@emrah_kuymen) September 16, 2022

Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. zirvesi.



Sn.Erdoğan ev sahibi diğerleri misafir gibi oturmuş.



Belli ki bu fotoğraf içeride ve dışarıda birilerini çok rahatsız edecek.



O birileri istemese de Erdoğan liderliğinde Türkiye küresel siyasetin odak noktası olmuştur. pic.twitter.com/Peuv98JDlS — Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmetali_Onel) September 15, 2022

PAKİSTAN'DA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Zirveye katılan liderlerden bir diğeri de örgüte üye ülkelerden biri olan Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan birinde, ilgiyle Şahbaz Şerif'e odaklanmış ülke liderleri görülüyordu.

Pakistan'daki iktidar yanlısı kesimler de Şerif'in fotoğrafı için benzer türden yorumlar yaptı.

İşte, o yorumlardan bazıları:

"Bütün gözler Başbakan Şahbaz Şerif'te, kem gözlere şiş!"

WoW! ?? Just WoW! ??



Watching our Prime Minister at the center stage and the focus of world leaders. ??@CMShehbaz you make us all proud. pic.twitter.com/1koBuevrpT — ??????? (@_Mooo2_) September 15, 2022

"Başbakanımızı sahnenin merkezinde ve dünya liderlerinin odak noktasında izlemek. ?? Hepimizi gururlandırıyorsun..."

After 4 long years, Pakistan finally gets a leader who commands global respect.??????@CMShehbaz pic.twitter.com/2blwWV10Cj — rana amir sohail #PP62 (@amir_sohail2392) September 15, 2022

"4 uzun yıl sonra, Pakistan nihayet küresel saygıya hükmeden bir lidere kavuşuyor..."

"En çok tanınan lider..."

You right now are the most honoured leader in the world, slaute! pic.twitter.com/DjXC0j5nsq — Sher Khan (@K4anSh3r) September 15, 2022

"Şu anda dünyanın en onurlu lideri sensin, selam!"