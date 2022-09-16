İki fotoğraf, aynı hikaye: Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu

Türkiye ve Pakistan'da iktidar çevreleri, aynı zirvede çekilmiş benzer görüntüler üzerinden "dünya lideri", "güçlü adam" sözleriyle liderlerine övgü yarışına girdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 18:01
İki fotoğraf, aynı hikaye: Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi 16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde üye ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla başladı.

Üye ya da gözlemci olmamasına karşın, örgütte 'diyalog ortağı' olan Türkiye'yi temsilen zirveye AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

"DÜNYA LİDERİ..."

Zirvede çekilen fotoğraflardan birinde, üye ülkelerin liderlerinin ilgiyle Erdoğan'ı dinlediği görülüyor. Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada AKP iktidarına yakın çevrelerde övgü dolu ifadelerle karşılandı.

Erdoğan'ın, zirvede çekilen pozuna atıfla yandaşlar, "Sahanın da masanın da hakimi", "Güçlü Türkiye'nin mimarı", "Recep Tayyip Erdoğan diye yazılır. Dünya lideri diye okunur", "Dünyada kamuoyu oluşturan bir lidere sahibiz" türünden yorumlar yaptı.

İşte, o yorumlardan bazıları:

PAKİSTAN'DA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Zirveye katılan liderlerden bir diğeri de örgüte üye ülkelerden biri olan Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan birinde, ilgiyle Şahbaz Şerif'e odaklanmış ülke liderleri görülüyordu. 

Pakistan'daki iktidar yanlısı kesimler de Şerif'in fotoğrafı için benzer türden yorumlar yaptı.

İşte, o yorumlardan bazıları:

 "Bütün gözler Başbakan Şahbaz Şerif'te, kem gözlere şiş!"

 "Başbakanımızı sahnenin merkezinde ve dünya liderlerinin odak noktasında izlemek. ?? Hepimizi gururlandırıyorsun..."

 "4 uzun yıl sonra, Pakistan nihayet küresel saygıya hükmeden bir lidere kavuşuyor..."

"En çok tanınan lider..."

 "Şu anda dünyanın en onurlu lideri sensin, selam!"


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