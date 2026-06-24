İki gencin araç içerisinde ölü bulunmasına ilişkin yeni ayrıntılar

Eğirdir'e bağlı Akpınar köyü yakınlarında, dün saat 13.30 sıralarında, park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz 2 kişiyi fark edenler, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde araçtakilerin Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yol kenarında park halindeki aracın çevresini, güvenlik şeridiyle çevreleyen ekiplerin incelemesinde, Zengin ile Erdoğan'ın vücudunda ateşli silah ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı.

Olay yerindeki araştırmasının ardından Erdoğan ile Zengin'in cenazeleri, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Otopside Zengin ile Erdoğan'ın ölümünde şüpheli durumun olmadığı, alınan biyolojik numunelerin Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki tetkikler sonucunda kesin ölüm sebebinin belirlenebileceği öğrenildi. Otopsinin ardından Erdoğan ile Zengin'in cenazesi ailelerine teslim edildi.

Cansu Zengin’in cenazesi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Çarşı Camisi'ndeki namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazında yakınları gözyaşı döktü. Ufuk Erdoğan'ın cenazesi ise yakınlarının katılımıyla Eğirdir'de Hızır Bey Camisi'nde gerçekleştirilen namaz sonrası defnedildi. Erdoğan'ın arkadaşları ve yakınlarının katıldığı cenaze namazında ailesinin üzgün olduğu gözlendi.