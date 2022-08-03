İki grubun silahlı kavgasında 20 yaşındaki genç öldü
Gaziantep’te husumetli iki grubun silahlı kavgasında kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki Bozan Gürbüz hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Sehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda 2 Ağustos Salı gecesi geç saatlerde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
20 YAŞINDAKİ GENÇ KAVGA SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Silahlı kavga sırasında baş bölgesine mermi isabet eden 20 yaşındaki Bozan Gürbüz, ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kafasına mermi isabet eden Bozan Gürbüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
5 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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