Aydın'da 'alacak' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı

02 Ağustos 2022 Salı, 17:04

Camikebir Mahallesi Çağdaş Sokak'ta 2 Ağustos Salı günü saat 11.00 sıralarında, iddiaya göre, O.İ., aralarında alacak meselesi bulunan Fuat Çürüksulu'yu apart otelin önüne çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya O.İ.'nin oğlu K.İ. (16) de karıştı.

Baba-oğul, bir süre Çürüksulu'yu darbetti. Daha sonra O.İ., tabancasını çıkartarak, Çürüksulu'yu sol ayak bileğinden vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuat Çürüksulu'nun ameliyata alınacağı belirtildi.

Bu arada gözaltına alınan baba-oğulun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.