İstanbul'da hareketli gece... Polis, iki aile arasındaki kavgayı havaya ateş açarak ayırdı: 4 polis ve 1 bekçi yaralı

Bağcılar'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Kavgaya müdahale eden ekiplerden 4 polis, 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Kavga sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:03
İstanbul'da hareketli gece... Polis, iki aile arasındaki kavgayı havaya ateş açarak ayırdı: 4 polis ve 1 bekçi yaralı
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100. Yıl Mahallesi'nde dün akşam iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti.

POLİS KAVGAYI HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇARAK DURDURDU

Taraflar polisin ikazlarına aldırış etmeden kavga etmeye devam etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan polis ekipleri ile mahalle bekçisi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan T.G., C.G., M.İ. ,M.G. ve Y.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

İki aile arasındaki kavga ve polisin havaya ateş açarak müdahalesi çevrede bulunan bir vatandaşın kayda aldığı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde iki grubun tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor.

Bu sırada ise kavgayı ayırmak için gelen polis ekiplerinin havaya uyarı amaçlı ateş açtığı anlar yer alıyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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