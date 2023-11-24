İki grup arasında silahlı kavga... 1'i muhtar 4 kişi yaralandı!
Derik'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i mahalle muhtarı, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Balova Mahallesi'nde sabah saatlerinde silahlı kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada mahalle muhtarı Ş.S., oğlu C.S. ile A.U. ve A.D. yaralandı.
2 GÖZALTI!
Yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralılardan A.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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