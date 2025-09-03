İki gündür haber alınamıyordu... Gölde ölü bulundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 08:43:00
Malatya'da iki gündür haber alınamayan 38 yaşındaki T.B. adlı kişinin cansız bedeni, baraj gölünde yaklaşık 65 metre derinlikte bulundu.

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü civarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; T.B.'den (38) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda T.B.'ye ait otomobil, Kömürhan Köprüsü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

65 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramada, T.B.'nin cansız bedenine yaklaşık 65 metre derinlikte ulaşıldı.

T.B.'nin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

