İki gündür haber alınamıyordu... Gölde ölü bulundu

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü civarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; T.B.'den (38) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda T.B.'ye ait otomobil, Kömürhan Köprüsü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

65 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan aramada, T.B.'nin cansız bedenine yaklaşık 65 metre derinlikte ulaşıldı.

T.B.'nin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.