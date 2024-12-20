İki gündür kayıp olan zihinsel engelli kişi bulundu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:05

Çatalçeşme Mahallesi’nde ikamet eden 33 yaşındaki zihinsel engelli Batuhan Bulut, iki gün önce evden çıktı. Oğlunun evden çıktığını fark eden baba İbrahim Bulut, oğluna ulaşamadı. Bulut'u önce kendi çabalarıyla arayan aile fertleri, ardından polis ekiplerine haber verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan Bulut, ailesine teslim edildi.