İki haftada üç kadın cezaevinden izinli çıkan kişiler tarafından öldürüldü: ‘Katliamın önü açılıyor’

Türkiye’de kadına şiddet önlenemiyor aksine her geçen gün artıyor. Son iki haftada üç kadın cezaevinden izinli olarak çıkan kişiler tarafından katledildi. Faillerin daha önce de şiddet geçmişinin olması ve buna karşın önlem alınmaması tepkilere yol açtı.

Olayların bazıları şu şekilde:

Erzurum’da aynı kurumda çalıştığı Nermin Tirit’i geçen yıllarda bıçaklayarak yaralayan ve cezaevine giren Salih Aybaş, bu kez izinli olarak çıktığı cezaevinden kadını evinin önünde silahla vurarak öldürdü.

İzmir’in Konak ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Asil Çamur birlikte yaşayıp ayrıldığı Gülben Duru’yu sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Zonguldak Çaycuma’da su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu’nun cinayet şüphelisi Deniz Boyacı beş kişinin katili çıktı. Boyacı’nın açık cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.

‘UYGULAMA DIŞI BIRAKILMALI’

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Aslı Ağar, “Kadına karşı şiddet faillerine açık cezaevi yolu açmak, yeni cinayetlerin önünü açmaktır. Bu vakalar, yalnızca münferit olaylar olarak değerlendirilemez; doğrudan infaz rejiminin uygulama biçiminden ve denetimsizliğinden kaynaklanan sistemsel bir soruna işaret etmektedir” dedi.

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada yapılması gereken, kadına yönelik şiddet suçlarının açık cezaevi ve izinli çıkış uygulamaları dışında bırakılmasıdır. Bu kişilere ilişkin koşullu salıverme kararları verilmeden önce mağdur güvenliği yönünden risk değerlendirmesi zorunlu hale getirilmelidir. Açık cezaevi rejimi, topluma yeniden kazandırılabilir suç tipleri için öngörülmüştür; kadına yönelik şiddet failleri için değil. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılmadıkça, her izin dönemi yeni bir kadın cinayetine zemin hazırlama potansiyeli taşımaktadır.”