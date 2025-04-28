İki ilde eş zamanlı 'change' araç operasyonu: 2 tutuklama

Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen change operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İki ilde eş zamanlı 'change' araç operasyonu: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:22

Antalya Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri kazalı, ağır hasarlı ve tamiri mümkün olmayan araçların şasi numaralarının kesilerek çalıntı, hacizli/yakalamalı, gümrük kaçağı araçlara nakledilmesi ve araçların kimlik bilgilerinin değiştirilip (change) yeniden trafiğe sokulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda Antalya merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ikamet ve 6 iş yeri arandı, 4 şüpheli yakalandı.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda 8 değişik markalarda minibüs, çok sayıda plaka levhası, tescil belgesi, araç beyni ve araç iskeleti ele geçirildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan; 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, diğer 2 şahıs ise tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #Operasyon

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