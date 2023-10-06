İki ilde siber dolandırıcılık operasyonu... 14 gözaltı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:06

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:08

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1.5 yıl süren çalışmasında dolandırıcıların, kişilerin sosyal medya hesaplarına "Telif ihlali", "Hakkınızda şikâyet var", "Adına şiddet kampanyasına destek verin", "Hayvan haklarına destek verin", "Hesabınız kapatılacak" gibi mesajlar göndererek, uzantılı tuzak linkleri tıklatıp, kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirdiklerini tespit etti.

İCRA YALANIYLA KORKUTMUŞLAR!

Şüphelilerin ele geçirilen hesapların sahiplerine "Yüksek miktarda para kazanıldınız" gibi mesajlar ve dekont göndererek, kazançlarını almaları için 'vergi ödemesi' adı altında para istedikleri, ödeme yapmayanları ise tekrar farklı sahte avukat profilleriyle haklarında dava açılacağını, icra başlatılacağını söyleyip korkuttukları anlaşıldı.

Dolandırılan kişilerin şikâyetleri sonrası başlatılan soruşturmada MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalar, şans oyunları firmaları ve operatörlerle yapılan yazışmalar ile gelen verilerin analizi sonrası; şüphelilerin hesaplarında 164 milyon 148 bin 414 TL para transferi olduğu; kazançların bitcoin, altın, araç alımı gibi yollarla hesaplardan çıkarıldığı tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmada, suça karışan 20 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin adreslerine, dron ve özel harekat polislerinin de desteklediği toplam 200 polisin katılımıyla Mersin ve Adana'da operasyon yapıldı, 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Adreslerdeki aramalarda 42 dijital materyal, 7 bin TL nakit, 400 bin TL değerinde çek, 310 bin 700 TL değerinde hesaba para yatırıldığına dair dekont, 1 kamyonet ve 2 otomobile el konuldu.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.