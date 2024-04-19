İki inatçı sürücü Bahçelievler yan yol girişindeki bariyerlere böyle sıkıştı

Bahçelievler'de E5'ten yan yola geçmek isteyen iki inatçı sürücü, birbirlerini beklemeyince araçlar bariyerlere sıkıştı. Ortaya çıkan ilginç görüntü kameraya böyle yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 20:35
İki inatçı sürücü Bahçelievler yan yol girişindeki bariyerlere böyle sıkıştı
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Olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler yan yol girişinde meydana geldi. Seyir halindeki iki inatçı sürücü, E5'ten aynı anda yan yola girmek istedi.

Sabırsız sürücüler, birbirlerini beklemeyince iki araç, bariyerlere sıkıştı. İlginç kaza, o sırada yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Sürücülerin kendi imkanlarıyla sıkıştıkları yerden çıktığı araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.


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