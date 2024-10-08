Katil Semih Çelik’in intihar anında arkada beliren gizemli kişi ortaya çıktı! 3. kişinin kimliği belirlendi

Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 08.10.2024 - 14:39

İstanbul’da iki genç kızı vahşice katleden Semih Çelik, Edirnekapı Surları'ndan atlayarak hayatına son vermişti.

İntihar anı çevredekiler tarafından kaydedilmiş ve o sırada Çelik’in arkasında duran gizemli bir kişi kameralara yansımıştı. O kişinin kimliği nihayet belli oldu.

SEMİH ÇELİK’İN İNTİHAR ANINDA ARKASINDA BELİREN KİŞİ KİMDİ?

İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen kan dondurucu olayda, 19 yaşındaki Semih Çelik, önce kendi evinde Ayşenur Halil’i, ardından Fatih Edirnekapı Surları’nda İkbal Uzuner’i öldürdü.

Çelik, genç kızın parçalanmış bedenini olay yerine gelen annesinin önüne atarken en sonda ise surlardan atladı. İntihar anı çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken, Çelik'in arkasında durduğu görülen şahsın kim olduğu ise merak edilmişti.

GİZEMLİ ŞAHSIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çelik’in intihar anında arkasında görülen kişinin müzakereci bir polis olduğu öğrenildi.

Polis, Semih Çelik'i ikna etmek için hamle yapmaya hazırlanırken, Çelik kendisini bağladığı ipten kurtulup surlardan aşağı atlayarak yaşamına son verdi.